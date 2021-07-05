Массовые мероприятия запретили из-за COVID-19 в Узбекистане

Власти Узбекистана вводят новые ограничения в связи с распространением коронавируса. Соответствующие решения приняла республиканская комиссия по борьбе с COVID-19.

Теперь запрещается проведение массовых мероприятий, концертов, фестивалей, театральных и кинопрограмм, причем как на открытой площадке, так и в помещении.

Что касается спортивных соревнований, то их можно проводить без зрителей, передает Daily Uz.

Кроме того, с 1 августа сокращается количество человек, с участием которых можно проводить свадьбы, похороны и другие семейные мероприятия, - со ста до 50.