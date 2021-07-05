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На кинофестивале в Локарно покажут два фильма грузинских режиссеров

На кинофестивале в Локарно покажут два фильма грузинских режиссеров

На Международном кинофестивале в Локарно будут представлены грузинские картины "Укрощение" режиссера Саломе Джаши и "Мокрый песок" Элене Навериани, сообщается на официальном сайте смотра.

Престижный фестиваль проходит ежегодно в Швейцарии, в этом году он состоится в офлайн-режиме с 4 по 14 августа.

Фильм "Мокрый песок" представлен в секции "Кинематографисты нынешнего конкурса", "Укрощение" покажут в секции фестиваля "Панорама".

Откроет кинофестиваль триллер "Бекетт", главные роли в котором исполнили Джон Дэвид Вашингтон и Алисия Викандер.

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Вестник Кавказа

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