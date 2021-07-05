Дагестан и Чечня вошли в топ-3 регионов с некачественной питьевой водой

По данным Роспотребнадзора самая сложная ситуация с питьевой водой на 2020 год отмечается в Дагестане, Карелии и Чечне, пишет РИА Новости.

"Неблагоприятное санитарное состояние источников централизованного питьевого водоснабжения в 2020 году отмечено в Республике Дагестан (96,65% источников не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям), Республике Карелия (83,01%), Чеченской Республике (82,90 %)", - говорится в докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году" ведомства.

Причиной некачественной воды является, прежде всего, отсутствие зон санитарной охраны, отметили в Роспотребнадзоре.