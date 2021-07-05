В ИнгГУ заработают две новые лаборатории

В новом учебном году Ингушский государственный университет (ИнгГУ) впервые откроет две научные лаборатории по радиоэлектронике и кристаллофизике, - рассказали в пресс-службе вуза.

"В новом учебном году в вузе планируется открытие двух новых научных лабораторий. Это лаборатория радиоэлектронных и оптических систем связей и лаборатория низкоразмерных материалов и структур (лаборатория кристаллофизики). Подобные научные лаборатории появятся в нашем вузе впервые", - поведали в вузе, передает "Это Кавказ".

В лаборатории по радиоэлектронике будет вестись постоянный контроль состояния ледникового и снежного покрова высокогорных областей, что поможет обеспечить безопасность местных жителей, а также будет проводиться контроль радиационного фона и сейсмической активности территории республики. Лаборатория кристаллофизики займется изучением прогресса физики полупроводниковой техники, - говорится в сообщении.