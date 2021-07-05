Жесткий карантин вводится в Байконыре из-за коронавируса
Максимально строгие карантинные меры введены сегодня в Байконыре, соответствующее постановление издал глава администрации города Константин Бусыгин.
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом запрещается проведение массовых семейных, памятных мероприятий и корпоративов в помещениях; организация торжественных, зрелищных, досуговых, культурных и спортивных мероприятий как в помещениях, так и на открытом воздухе.
Временно закрыты детские развлекательные центры, игровые комнаты и зоны, в том числе на предприятиях общественного питания.
Вводится запрет на допуск посетителей на базы и зоны отдыха любых учреждений и организаций, экскурсии на космодром Байконур.
В кафе и ресторанах открыты только летние площадки, при заполняемости в 50% и ограничении режима работы до 23.00.
Дети до 10 лет могут передвигаться по городу исключительно со старшими родственниками, передает Sputnik Казахстан.
"Деятельность дошкольных образовательных организаций будет осуществляться в режиме функционирования "Дежурные группы"", - сказано в постановлении.
Гражданам нельзя посещать спортивные объекты, в том числе фитнес-клубы и бассейны, для получения услуг.
Вестник Кавказа
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