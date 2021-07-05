Дагестан будет продвигать в стране гастрономический туризм

Дагестан стал первой пилотной площадкой для реализации совместного проекта Национальной ассоциации кулинаров России и Россотрудничества "Российский шеф", где будут продвигать национальную кухню республики, - сообщили в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам региона.

"Бренды национальной кухни Дагестана будут продвигать на общероссийский рынок, было сказано в ходе встречи президента Национальной ассоциации кулинаров России Виктора Беляева и главы регионального Минтуризма Эмина Мерданова", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Дагестан уникален во всех смыслах: традиции, гостеприимный народ, а главное - уникальная природа. Поэтому именно в Дагестане пройдет один из этапов проекта, - отметил Беляев.

В Дагестане очень велика перспектива развития гастротуризма, что даст региону увеличение численности туристов, - добавил руководитель Минтуризма республики Мерданов.