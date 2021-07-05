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Черкесская спортшкола "Победа" стала первым детским футбольным центром КЧР

Черкесская спортшкола &quot;Победа&quot; стала первым детским футбольным центром КЧР

В столице Карачаево-Черкесии (КЧР) заработал первый в республике детский футбольный центр – такой статус присвоен Карачаево-Черкесской комплексной спортшколе "Победа". Это позволит создать в республике эффективную систему спортивной подготовки юных футболистов, - сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в своем аккаунте в Instagram.

"Обучение и повышение квалификации тренеров, приобретение инвентаря и комплектов оборудования для оснащения малых футбольных площадок, замена искусственного покрытия футбольных полей - это и многое другое будет реализовываться в рамках деятельности Детского футбольного центра Карачаево-Черкесии", - написал Темрезов, передает "Интерфакс".

Новый центр позволит привлечь в этот вид спорта максимальное количество ребят, желающих заниматься футболом на высоком уровне, - добавил глава региона.

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Вестник Кавказа

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