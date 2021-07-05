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В Дагестане прошел конкурс "Узоры России"

РДНТ
РДНТ

В рамках фестиваля "Мастеровая России в Дагестане" творческие коллективы и исполнители выступили с концертом "Узоры России", сообщает пресс-служба Республиканского Дома народного творчества.

Мероприятие организовано при поддержке Минкультуры России и Дагестана, РДНТ и Фонда "Культурное наследие".

В концерте участвовали: фольклорный коллектив "Арбабаш" Казбековского района, ансамбль "Веселые зурначи" Дахадаевского района, Государственный ансамбль танца Дагестана "Каспий", народный казахский ансамбль "Шашу" Оренбургской области, заслуженный коллектив народного творчества России, народный ансамбль танца "Северные зори" Череповца Вологодской области.

Стоит отметить, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Дагестане фестиваль прошел в онлайн-режиме.

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Вестник Кавказа

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