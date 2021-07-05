Российские туристы утонули в Гагре, море продолжает штормить

Двое туристов из России утонули сегодня во время шторма в Гагре, такое сообщение опубликовано в Facebook МЧС Абхазии.

"В 17:45 мск поступило сообщение о том, что утонул житель Пятигорска Ростислав Петров (2000 года рождения). Туриста, пытавшегося спасти Петрова, едва удалось вытащить живым из моря", - заявили в ведомстве.

Сегодня днем, в 15:27 мск, были спасены купавшиеся в штормовом море житель Ярославля 1981 года рождения и житель Набережных Челнов 1996 года рождения.

Накануне около 22:00 мск утонул турист из Саратова 1979 года рождения, его тело все еще не обнаружено.

"МЧС Абхазии настоятельно просит граждан республики и гостей быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря, и ни в коем случае не предпринимать крайне рискованных и опасных попыток купаться в шторм", - обратились в ведомстве.