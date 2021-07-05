Туристам предлагают отправиться в Месопотамию

Девять юго-восточных провинций Анатолии, история, культура, гастрономия и природа которых признаны ЮНЕСКО, хотят расширить свой туристический потенциал с помощью бренда "Месопотамия". Как отмечает турецкая "Сабах", в рамках ориентированного на туризм проекта по продвижению и брендингу региона он приобретет глобальную туристическую идентичность.

Бренд предоставляет местным и иностранным туристам мобильный путеводитель, включающий карты, информацию о ресторанах, местах проживания и интересных маршрутах. Иностранные туристы, которые хотят путешествовать по юго-восточным провинциям Анатолии, смогут посетить все города, в которых находятся достопримечательности с их уникальной историей, культурой, гастрономией и природой, воспользовавшись информацией о спланированных маршрутах на период от трех до девяти дней.

Гебеклитепе, гора Немрут, замок Диярбакыр и сады Хевсель, Газиантеп с его уникальными вкусами, Мардин с его церквями и монастырями, Халфети с природными красотами, Хасанкейф, Ботанская долина и гора Куди выделяются как одни из красивейших исторических и туристических достопримечательностей региона.

"Туристы уже проявили интерес к культурным маршрутам в этом регионе", - говорит Мюслюм Чобан, председатель наблюдательного совета Турецкой ассоциации туристических гидов и президент региональной Палаты гидов Шанлыурфа. - Весь мир знает этот регион как Месопотамия. Так что это очень хорошее продвижение. Мы верим, что в ближайшее время мы получим положительные результаты и отдачу. С окончанием пандемии коронавируса внимание к региону и бренду возрастет".

"Месопотамия" - мировой бренд

Мехмет Камил Тюркмен, член Месопотамской туристической платформы, сказал, что в регионе проводились "Туры по Юго-Восточной Анатолии", но иностранным туристам это название сложно запомнить. ""Месопотамия" - концепция, очень хорошо отражающая историческое и культурное прошлое. Месопотамия - мировой бренд. Этот регион уже называют Аль-Джазирой в исламской цивилизации и Месопотамией в греческой культуре. Если наши гости из-за рубежа хотят посетить весь регион, это путешествие займет девять дней. Если время очень ограничено, они могут посетить основные провинции региона в рамках программы четырехдневного путешествия. Мы с нетерпением ждем возможности принять всех туристов. Приезжайте в Месопотамию, и мы вместе отправимся в путешествие по истории".

Один план, весь регион

Сонер Баджаксыз, член совета директоров Ассоциации турецких туристических агентств (TÜRSAB), сказал, что бренд породил новые ожидания для туризма в регионе: "Бренд "Месопотамия" способствует росту интереса и спроса в регионе. Это крупное направление, которое полностью покрывает южную линию страны. Маршрут тура начинается из Газиантепа. Бренд позволит туристам посетить весь регион по одному плану".

Мехмет Акыйл, председатель правления отделения TÜRSAB в регионе Диярбакыр, считает, что бренд поможет региону стать известным во всем мире: "Туры в Южно-Восточной Анатолии ранее ограничивались Газиантепом, Шанлыурфой и Мардином, а новый бренд гораздо более инклюзивный и включает девять провинций".