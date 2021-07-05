Звезда сборной Украины может продолжить карьеру в турецком гранде

Нападающий сборной Украины по футболу и английского "Вест Хэм Юнайтед" может перебраться в Турцию. Об этом сообщают СМИ.

Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Интерес к 31-летнему атакующему полузащитнику проявляют местные гранды - "Галатасарай" и "Фенербахче", передает Haber365.

Ранее стало известно, что Ярмоленко собирается покинуть "Вест Хэм". "Галатасарай" предлагает хавбеку 2,5 млн евро за сезон, а "Фенербахче" - 3 млн евро.