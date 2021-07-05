Сель перекрыл дорогу Джубга-Сочи (ФОТО, ВИДЕО)

Сель сошел на автодорогу Джубга-Сочи на Кубани, такое сообщение распространило ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В нем говорится, что ЧП случилось на 65-м километре трассы, участок перекрыт.

В результате схода селя никто не пострадал.

"В данный момент на месте происшествия находятся сотрудники полиции для оказания помощи водителям и организации дорожного движения", - уточнили в управлении.

Джубга-Сочи - единственная автодорога между курортом и остальной частью Краснодарского края.