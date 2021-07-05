Сель перекрыл дорогу Джубга-Сочи (ФОТО, ВИДЕО)
Сель сошел на автодорогу Джубга-Сочи на Кубани, такое сообщение распространило ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В нем говорится, что ЧП случилось на 65-м километре трассы, участок перекрыт.
В результате схода селя никто не пострадал.
"В данный момент на месте происшествия находятся сотрудники полиции для оказания помощи водителям и организации дорожного движения", - уточнили в управлении.
Джубга-Сочи - единственная автодорога между курортом и остальной частью Краснодарского края.
Вестник Кавказа
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