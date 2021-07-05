Кубанские специалисты построят за рубежом уникальный скейт-объект

Краснодарская арт-группа Recycle Group объединилась с компанией XSA Ramps, чтобы создать в Париже или Сингапуре в конце мая 2022 года уникальный скейт-объект, эскиз проекта и место открытия которого авторы держат в секрете.

"Идея пришла во время изучения дневников выдающихся художников и архитекторов 20-го столетия. Глубина идей великих настолько ирреальна, что черпать в ней вдохновение можно до бесконечности", - рассказал пресс-секретарь XSA Ramps Кирилл Таежный, передает портал Юга.ру.

Творческие группы хотят расширять географию своей работы, поэтому объект вырастет за рубежом - это будет очень модерновое строение, - отметили в XSA Ramps.

Арт-группа Recycle Group художников Андрея Блохина и Георгия Кузнецова занимается скульптурой, инсталляциями и цифровыми объектами, исследуя взаимодействие технологий, культуры и человека, а компания XSA-Ramps - строительством скейт-парков.