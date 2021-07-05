Власти Ставрополья проложат к заводу "Новотерская" новую дорогу

Власти Ставрополья нашли способ возобновить работу производителя минеральной воды "Новотерская", остановившего работу после перекрытия единственной дороги к предприятию, - сообщает управление по информполитике правительства региона.

"После встречи со сторонами конфликта и проработки возможных вариантов решено построить новую дорогу. Идет процесс оформления земельных участков, по которым протянут новую дорогу", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Строительство трассы будет реализовано с использованием механизмов государственно-частного партнерства, а сама трасса может пройти или напрямую от соседней муниципальной трассы, или в обход Терского конезавода с пересечением перекрытой частной автодороги. Проектирование займет около месяца, еще столько же потребуется на строительные работы, - говорится в пресс-релизе.

В то же время арбитражный суд Ставропольского края планирует в скором времени рассмотреть иск АО "Кавминводы" к ООО "Санаторий Минеральные Воды-2" об устранении препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности из-за закрытия проезда грузовому транспорту предприятия по единственной дороге, ведущей к нему. Истец намерен через суд добиться, чтобы санаторий и индивидуальный предприниматель Нурет Кайшева - собственница имущественного комплекса, в котором располагается здравница, - не чинили "Кавминводам" и его контрагентам препятствий в передвижении транспорта любой грузоподъемности.

Предварительное судебное заседание назначено на 9 августа.