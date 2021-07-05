Узбекский Чирчик станет центром сельскохозяйственного машиностроения

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня провел совещание по вопросам развития сельскохозяйственного машиностроения, на котором было принято решение создать базовое предприятие отрасли в Чирчике.

На базе Чирчикского завода сельскохозяйственной техники будет создан крупнейший промышленный кластер по выпуску спецтехники: на презентации проекта Мирзиеев уже дал поручения по реформированию отрасли, подчеркнув, что сейчас предприятия этого сектора загружены лишь на пятую часть своих возможностей, уровень локализации производства находится примерно на таком же уровне, а стоимость отечественной техники для дехкан на 10-15% дороже импортных аналогов, - передает Sputnik Узбекистан.

Для исправления ситуации на базе Чирчикского завода будет создан мощный кластер сельскохозяйственного машиностроения, а значительная часть оборудования и персонала будет переведена в Чирчик из ташкентских предприятий. На реализацию проекта на первом этапе выделяется 500 млрд сумов (свыше $47 млн).

Благодаря этим мерам планируется оптимизировать 1,2 тыс единиц оборудования и устройств, 28 видов техники, увеличить загрузку конвейеров до 85%, а уровень локализации производства иностранной сельхозтехники довести до 50%.

Такие шаги должны обеспечить снижение себестоимости конечной продукции, которая станет дешевле для фермеров минимум на 20%, - говорится в сообщении.