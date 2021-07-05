Что может поднять нефтяные цены до $100

В этом году цены на нефть выросли почти на 34%. Позитивные настроения на рынке привели к прогнозам, согласно которым скоро стоимость "черного золота" возрастет до $100. Коллективная уверенность в восстановлении мировой экономической активности набирает обороты, но на нефтяных рынках сохраняется множество негативных факторов, которые не следует упускать из виду.

Yahoo Finance отмечает, что китайские нефтеперерабатывающие предприятия уже начали использовать свои запасы, что может привести к снижению спроса со стороны крупнейшего в мире импортера нефти. С геополитической точки зрения возможность отмены санкций в отношении нефтяной промышленности Ирана может привести к новому потоку поставок, в то время как напряженность между Китаем и США может вновь разжечь торговую войну. Наконец, по мере роста цен мы можем увидеть рост добычи сланцевой нефти в США, что еще больше увеличит мировые поставки. Хотя на нефтяных рынках есть много поводов для оптимизма, ожидания отметки в $100, мягко говоря, преждевременны.

На нефтяных рынках существует тенденция, при которой слегка позитивные новости вызывают серьезную реакцию, в то время как негативные новости почти всегда игнорируются. В таких условиях внезапная смена настроений может привести к серьезному изменению цен на нефть. Хотя неясно, что именно может привести к такому сдвигу в настроениях, он с большей долей вероятности произойдет до того, как цены на нефть достигнут $100.

Один из ключевых факторов, на которые следует обратить внимание - возможность сокращения импорта нефти из Китая. В мае Китай снизил поставки на свои нефтеперерабатывающие заводы на 589 тысяч баррелей в сутки. Пекин накопил огромное количество нефти, когда цены достигли 20-летнего минимума, и по мере того, как цены продолжают расти, у Китая будет все больше стимулов использовать свои запасы, а не импортировать дорогую нефть. Хотя это вряд ли изменит фундаментальные показатели нефтяных рынков, сокращение китайского импорта, безусловно, является одним из факторов, которые могут повлиять на изменение настроений на нефтяных рынках.

Интересным фактором может стать возвращение иранской нефти в случае отмены санкций США в отношении нефтяной промышленности страны. Тегеран не только сможет вернуться к уровню добычи, наблюдаемом до введения санкций, но и может поставлять на рынок куда больше нефти, используя свои запасы в 60 млн баррелей. Такое развитие событий непременно отразится на цифрах и может повлиять на настроения инвесторов.

Еще один геополитический фактор, на который следует обратить внимание - отношения США и Китая. Вашингтон пытается заблокировать покупку компании Magnachip частными китайскими инвестиционными фондами. Любая эскалация между США и Китаем на фронте торговой войны создаст проблемы для нефтяных рынков и нанесет ущерб нынешнему позитивному настрою на рынках. Именно эти геополитические изменения исторически играли самую большую роль в изменении тона освещения данной темы в СМИ и, как следствие, доминирующих настроений на нефтяных рынках.

Рост цен на нефть - всегда хорошая новость для производителей сланцевой нефти в США, поскольку при повышении цен можно поддерживать рост добычи. До сих пор эти производители придерживались добровольных ограничений и не вводили в эксплуатацию дополнительные буровые установки. И эти ограничений действительно соблюдаются. Для сравнения, когда в последний раз цены были на текущих уровнях, общее количество работающих буровых установок составляло 1000, сегодня их всего 470. Хотя производство и количество буровых установок напрямую не связаны, если цены будут продолжать расти, мы, вероятно, увидим больше буровых установок и повышение добычи.

Кроме того, по словам аналитиков Rystad, "имеется много свободных мощностей", которые можно использовать для увеличения производства, если это необходимо. Они также отметили, что спрос на нефть все еще на 5 млн баррелей ниже "нормального" уровня. Кроме того, распространение Delta мутации Covid-19 и новые ограничения в Европе (Германии, Испании и Португалии) могут создать новые проблемы для мировой экономики.

Наконец, ожидается, что страны ОПЕК+ будут наращивать добычу медленнее, чем ожидалось. Они были вынуждены отложить принятие финального решения из-за неспособности договориться о внезапном увеличении добычи. Это еще раз подчеркивает тот факт, что опасения по поводу возврата спроса сохраняются, а неопределенность относительно переговоров ОПЕК+ уже оказала негативное давление на цены на нефть.

Цены не достигали $100 с 2014 года, и нынешний рынок нефти не оправдывает такую цену. Потребовалось бы крупное геополитическое событие, такое как ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу, чтобы поддержать доводы в пользу $100. Каждый раз, когда цены на нефть растут, у Китая появляется дополнительный стимул к снижению потребления, а у производителей сланцевой нефти - к увеличению добычи. Все это без учета других многочисленных негативных факторов, нависших над рынками.