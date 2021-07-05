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В Казахстане покажут фильм Оливера Стоуна о Назарбаеве (ВИДЕО)

В Казахстане покажут фильм Оливера Стоуна о Назарбаеве (ВИДЕО)

В сети опубликован трейлер нового документального фильма о Нурсултане Назарбаеве "Qazaq. История Золотого человека".

Фильм будет представлен в восьми сериях длительностью по часу каждая. В основе фильма лежит интервью известного американского кинорежиссера Оливера Стоуна с Первым Президентом Казахстана, - сообщает Informburo.kz..

В Twitter Оливер Стоун сообщил, что собирается прилететь в Казахстан на премьеру документального фильма.

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Вестник Кавказа

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