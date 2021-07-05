Донские Шахты станут городом металлургов

В городе Шахты Ростовской области будет создано металлургическое производство - соглашение об этом было подписано сегодня в ходе выставки "ИННОПРОМ-2021" в Екатеринбурге.

На инвестиции в размере 20 млрд рублей в городе Шахты будут построены электросталеплавильный и прокатный цеха завода по производству горячебрикетированного железа. Предприятие будет выпускать фасонный прокат, катаную проволоку. Планируется, что в год предприятие будет выпускать свыше 1 млн т продукции в год, - передает "АиФ-Ростов".

В планах инвестора также создание в Шахтах индустриального парка, свободной экономической зоны и технопарка, для чего он готов увеличить инвестиции в два раза, - говорится в сообщении.