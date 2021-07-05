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Путин и Мирзиеев в телефонной беседе обсудили афганское обострение

Путин и Мирзиеев в телефонной беседе обсудили афганское обострение

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев сегодня провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по региональной проблематике, и прежде всего - в связи с обострением ситуации в Афганистане, - сообщила пресс-служба Кремля.

"Главы государств обменялись мнениями по региональной проблематике, прежде всего в контексте обострения ситуации в Афганистане. При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня была дана высокая оценка развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.

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