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Массовая вакцинация не выявила новых побочных эффектов от "Спутника V"

Массовая вакцинация не выявила новых побочных эффектов от &quot;Спутника V&quot;

С момента начала массовой вакцинации "Спутником V" новых побочных эффектов препарата не обнаружено, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия-24".

Дав отрицательный ответ на соответствующий вопрос, он подчеркнул, что "это очень хорошая новость".

"Спутник" показал абсолютно блестящие результаты, причем не только в России, но и в большом количестве других стран", - отметил глава РФПИ.

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Вестник Кавказа

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