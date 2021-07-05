В "Красной Поляне" подсчитали убытки за неделю новых ковидных ограничений

Новые ограничения по COVID-19, введенные в Краснодарском крае с 1 июля, уже привели к массовым отменам бронирований и многомиллионным убыткам курорта "Красная Поляна", - сообщили в пресс-службе кубанской здравницы.

"Ограничения в гостиничной индустрии привели к массовым отменам бронирований в отелях курорта - так туристы отреагировали на требование администрации Кубани с 1 августа предъявлять при заселении сертификат о вакцинировании. Новые бронирования на август практически остановились, и на текущий период курорт "Красная Поляна" фиксирует убытки в размере более 100 млн рублей всего за неделю после опубликования изменений", - говорится в сообщении, передает "Интеряакс".

Потенциальные гости "Красной Поляны" готовы предоставить отрицательный ПЦР-тест, но не согласны с требованием вакцинироваться в обязательном порядке.

"Новые требования в отельном бизнесе причиняют серьезный финансовый ущерб не только туристической отрасли Краснодарского края, но и экономике других регионов, сотрудничающих с курортом, а это более 1500 партнеров по всей России", - поведала директор по стратегическому развитию курорта Ольга Филипенкова.