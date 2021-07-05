Официально: встреча ОПЕК+ перенесена на неизвестный срок

ОПЕК подтверждает сообщения источников об отмене сегодняшней министерской встречи ОПЕК+. Об этом сообщается в письме генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо главам делегаций.

По его словам, такое решение было принято после консультаций с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и вице-премьером РФ Александром Новаком - председателем и сопредседателем конференции.

"Дата новой встречи будет объявлена в должное время, и мы соответствующим образом проинформируем вас об этом", - цитирует документ ТАСС.

От имени председателя и сопредседателя конференции генсек ОПЕК принес извинения за причиненные неудобства.