Спасатели вернули на "большую землю" в Сочи отца с ребенком

Спасателям Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России удалось переправить на "большую землю" ребенка и его отца, оставшихся в палаточном лагере после того, как стихия снесла мост через реку.

"В районе базы отдыха "У Чертовых ворот" смыло новый деревянный мост через реку Большая Хоста. Мужчина вместе 13-летним сыном стояли палаточным лагерем на берегу реки и не могли перейти на другую сторону", рассказали в пресс-службе ЮРПСО, передает "Интерфакс".

Используя пневматический линемет и альпинистское снаряжение, спасатели навели навесную переправу, после чего в спасательной косынке переправили мужчину с сыном с одного берега реки на другой, - поведали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.