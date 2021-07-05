Селянин ограбил 90-летнюю жительницу Армении

Преступник ограбил 90-летнюю женщину сегодня в селе Вахашен Гегаркуникской области Армении, об этом сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

По данным издания, злоумышленник в маске и с ножом пробрался в дом, где находилась 90-летняя Роза К. Он нанес ей побои и выгнал из дома, вырвал из ушей золотые сережки и сорвал с груди золотое ожерелье. Затем мужчина нанес ей несколько ударов ножом в руку и сбежал.

Полицейские по горячим средам установили, что ограбление совершил 44-летний житель того же села Адибек М.

Преступник был задержан, у него нашли нож и медицинскую маску. Вскоре отыскались и золотые украшения.

Открыто уголовное дело.