В Махачкале "заминировали" детский сад

Дагестанские полицейские проводят проверку после анонимного сообщения об угрозе взрыва в одном из детских садов Махачкалы.

"В дежурную часть МВД поступило анонимное сообщение о минировании одного из детских садов города Махачкалы. Во всех дошкольных образовательных учреждениях в настоящее время работают сотрудники полиции совместно с кинологами. Сотрудники полиции проводят проверку", - сообщили в городском управлении образования, передает "Это Кавказ".

Воспитанники всех детских садов города эвакуированы, - добавили в полиции.

