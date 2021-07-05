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В Махачкале "заминировали" детский сад

В Махачкале &quot;заминировали&quot; детский сад

Дагестанские полицейские проводят проверку после анонимного сообщения об угрозе взрыва в одном из детских садов Махачкалы.

"В дежурную часть МВД поступило анонимное сообщение о минировании одного из детских садов города Махачкалы. Во всех дошкольных образовательных учреждениях в настоящее время работают сотрудники полиции совместно с кинологами. Сотрудники полиции проводят проверку", - сообщили в городском управлении образования, передает "Это Кавказ".

Воспитанники всех детских садов города эвакуированы, - добавили в полиции.
 

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Вестник Кавказа

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