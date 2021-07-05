Хищение и халатность: почти $90 тыс украдено при строительстве Ташкентского метро

При строительстве одной из линий Ташкентского метро было похищено 899 млн сумов (почти $90 тыс), выяснила транспортная прокуратура. Об этом сообщает "Узбекистан 24".

Проверка проводилась в связи со множеством инцидентов, произошедших в столичном метрополитене за последние два месяца.

В ходе расследования правоохранители установили, что при строительстве кольцевой линии из выделенной из госбюджета суммы было украдено 899 млн сумов (почти $90 тыс). Открыто уголовное дело.

Кроме того, в результате очередных проверок за два месяца было выявлено 650 случаев служебной халатности, допущенной сотрудниками метро, передает Sputnik Узбекистан.