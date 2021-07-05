Нефть Brent преодолела психологический рубеж в $77 за баррель

На фоне новостей о том, что министры стран ОПЕК+ отменили встречу, назначенную на сегодня, стоимость фьючерса на североморскую нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2021 года на лондонской бирже ICE на 19:16 мск выросла на 1,1%, до $77 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз цена Brent превышала $77 за баррель 29 октября 2018 года, - напоминает ТАСС.

По состоянию на 19:16 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,14% - до $77,04, августовских фьючерсов на WTI - на 1,38%, до $76,2 за баррель.