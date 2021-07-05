Казгидромет: дожди освежат Казахстан завтра

Штормовые предупреждения объявлены на завтра в девяти регионах Казахстана. Такое сообщение распространил Казгидромет.

В Атырауской, Карагандинской, Западно-Казахстанской областях местами пройдет гроза, будет дуть северо-восточный ветер 15-20 м/с. Днем столбики термометров по-прежнему останутся на отметке 39 градусов, ожидается высокая пожарная опасность, передает Sputnik Казахстан.

В Актюбинской области синоптики обещают северо-восточный, восточный ветер, местами 15-20 м/с. Днем местами прогремит гроза. На юге области будет так же жарко - 38 градусов, чрезвычайная высокая пожароопасность. В Актобе пройдет гроза.

Ночью и утром на горные районы Туркестанской и Алматинской областей налетят гроза, шквал. Порывы юго-западного ветра при грозе могут составить 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях местами прогнозируются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, северный 15-20 м/с, порывы будут достигать 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане прольется дождь, днем воздух прогреется до +28+30, ночью будет +16 +18 градусов.

В Алматы днем ожидается +36+38 градусов, ночью +23+25, без осадков.

В Шымкенте днем будет жарче всего - до +40+42 градусов тепла, ночью жара спадет до +22+24 градусов.