Пожар во владикавказской многоэтажке унес жизнь человека

Сегодня вечером во Владикавказе в многоэтажном жилом доме на улице Коста вспыхнул пожар, из здания эвакуировали более 70 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"В 17:39 мск поступило сообщение о том, что очевидцы видят дым из окна 12-тиэтажного дома. По прибытию на место было обнаружено сильное задымление верхних этажей многоквартирного дома", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии, по пути в больницу он скончался в карете скорой помощи.

Пожарным удалось оперативно полностью потушить возгорание на площади в 43 кв м, с огнем боролись 30 человек личного состава и семь единиц техники, - добавили в МЧС региона.