Министры стран ОПЕК+ взяли тайм-аут для консультаций – источники

Министры стран ОПЕК+ приняли решение не проводить сегодня очередную встречу, так как им требуется больше времени для неформальных консультаций, - рассказали два источника в делегациях.

"Да, отменили", - сказал один из них, а другой пояснил, что им "нужно больше времени для консультаций, чтобы кое-что прояснить", - передает ТАСС.

Встреча была назначена на 16:00 по московскому времени, но после двухчасового ожидания было объявлено, что она не состоится. Все это время между разными министрами шли консультации, которые, очевидно, не привели к успеху.

Напомним, ОПЕК+ третий день не может договориться об увеличении нефтедобычи с августа. Причина - позиция ОАЭ, которые не против увеличения добычи, но хотят изменить для себя базу отсчета снижения нефтедобычи - с 3,168 до 3,8 млн б/с.

При этом новой даты встречи пока не назначено.