Нацпарк Вашловани снова горит в Грузии

Очередной пожар возник в Национальном парке Вашловани в Кахети, об этом рассказали в Службе по управлению ЧС МВД Грузии.

В ведомстве пояснили, что пламя охватил нижний ярус леса. Причина и площадь пожара пока не известны, передает Sputnik Грузия.

Возгорание находится в труднодоступной местности, и спецтехника не может подъехать туда. Тушением занимаются бригады пожарных с подручными средствами и местные рейнджеры.

Это третий пожар в Вашловани за последнюю неделю.