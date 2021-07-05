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Жители Северной Осетии смогут поклониться мощам Александра Невского

Жители Северной Осетии смогут поклониться мощам Александра Невского

В Северную Осетию сегодня прибыл ковчег с частицей мощей князя Александра Невского - прославленного российского полководца, политика и государственного деятеля, канонизированного в 1547 году.

"Ковчег с частицей мощей впервые был принесен в Осетию-Аланию в рамках масштабного Крестного хода по городам России и Беларуси, который приурочен к 800-летию со дня рождения благоверного князя и проходит по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла сразу по четырем направлениям", - сообщили в пресс-службе Владикавказской и Аланской епархии, передает "Это Кавказ".

Святыня будет находиться в храмах Владикавказской и Аланской епархии в течение недели, до 10 июля, впервые и будет доступна для поклонения.

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Вестник Кавказа

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