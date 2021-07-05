Уэс Мартин: "Армения может помешать Ирану закрепиться на Южном Кавказе"

Трехсторонняя декларация от 9-10 ноября 2020 года, ознаменовавшая окончание войны между Арменией и Азербайджаном предусматривает открытие Зангезурского коридора, который по суше соединит территорию Нахчывана с основной частью Азербайджана. В Азербайджане уже началось строительство железной дороги от Горадиза до границы с Арменией. Ожидается, что она будет полностью введена в эксплуатацию в ближайшие два года. В Нахчыване большая часть железной дороги уже действует, а оставшийся участок будет построен в ближайшее время.

О том, что Зангезурский коридор создаст огромные возможности для всех стран региона, уже заявили многие эксперты. Если "Нахчыванский коридор" пройдет через территорию Ирана, Тегеран получит еще больше рычагов воздействия и ускорит интеграцию страны в мировую экономику, пишет отставной полковник сухопутных войск США Уэс Мартин в материале для The National Interest.

Вопросы, связанные с железнодорожным сообщением редко вызывают дискуссии в международных СМИ. Но не в этом случае. Осенью прошлого года обострился конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией. В результате Азербайджан освободил свои международно признанные территории от армянской оккупации. Одним из условий соглашения о прекращении огня стало открытие транзитных маршрутов между странами и через них.

Это очень важно как для Армении, так и для Азербайджана. Что касается Армении, то за 30 лет оккупации она превратилась в государство, границы соседних стран - Азербайджана и Турции - были закрыты. Теперь у Еревана есть шанс выйти из изоляции.

Для Баку это будет означать открытие транзитной линии, проходящей через южную границу Армении с Ираном, которая соединит Азербайджан с Нахчываном. Однако до недавнего времени премьер-министр Армении Никол Пашинян - в разгар выборов, проводящихся на фоне кризиса в постконфликтный период - говорил, что никогда не станет поддерживать открытие Нахчыванского коридора, несмотря на его упоминание в соглашении о прекращении огня.

К югу от границы, через Иран, может быть проложена альтернативная железнодорожная линия, которая повторяет линию, предусмотренную в соглашении о прекращении огня. Это ослабило бы позиции Армении в переговорах по процессу постконфликтного восстановления; так что здесь необходима осторожность.

Вместе с тем, восстановление прямого сообщения имеет большое символическое значение для азербайджанцев и поэтому занимает важное место в любых геостратегических расчетах. Чтобы сейчас попасть в Нахчыван или выехать из него, приходится делать большой крюк через Иран по плохим дорогам или же доставлять грузы в анклав через Грузию и Турцию. До сих пор наиболее логичным вариантом было бы открыть коридор там, где он проходил раньше; и после разрешения армяно-азербайджанского конфликта это представлялось возможным.

Но из-за непримиримости Армении все меняется. В связи с чем в Баку начинают думать над возможностью альтернативного маршрута через Иран. Это не только исключит Армению из региональной экономики в будущем, но и усилит влияние Тегерана в регионе.

События прошлой осени захватили руководство Ирана врасплох. Ключевыми внешними посредниками Армении и Азербайджана стали Россия и Турция. Правда, вскоре представители иранского руководства посетили страны региона после войны с целью восстановить свое влияние.

Восстановление в регионе сообщения, прерванного на долгое время из-за конфликта, станет ключом к процветанию Южного Кавказа. Передача критически важной роли в этой инфраструктуре Ирану даст ему излишние рычаги воздействия. Но если это единственно возможный вариант для Азербайджана, Баку пойдет на это.

Южный Кавказ расположен вдоль так называемого Среднего коридора между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Европой. Инфраструктура по обе стороны континентов уже готова. Недостающая часть пазла Азербайджан - Нахчыван будет самым быстрым связующим звеном. Если он пройдет через Иран, то Тегеран получит еще больше рычагов воздействия и ускорит интеграцию Ирана в мировую экономику.

Теоретически Пашиняна не нужно слишком долго убеждать: открытие этого коридора отвечает интересам Армении. Несмотря на проигрыш в войне, он расхваливал существующее сообщение как возможность для преобразований. Будем надеяться, что его возражения против Нахчыванского коридора имели целью смягчить атаки оппозиции перед выборами. Теперь после победы на выборах у него теперь есть мандат на предполагаемые уступки во имя будущего Армении.