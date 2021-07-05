Зам Пашиняна анонсировал обсуждение поправок в Конституцию

В Армении в скором времени стартуют широкие общественно-политические обсуждения по внесению поправок в Конституцию, заявил и.о. вице-премьера страны Тигран Авинян в поздравлении по случаю Дня основного закона страны, которое он опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам политика, его требуется усовершенствовать.

"Крайне важно иметь конституционный правопорядок, соответствующий нашей действительности и способный достойно противостоять вызовам нашей государственности", - подчеркнул чиновник.

При таком правопорядке, пояснил Авинян, Конституция будет служить единственным и необратимым механизмом регулирования общественных отношений.

Напомним, 1 марта в ходе митинга в Ереване тогдашний премьер-министр Никол Пашинян заявил о предстоящем в октябре текущего года референдуме по новой Конституции, отметив, что считает лучшим вариантом переход к полупрезидентской форме правления.