Опасная погода скоро накроет Ферганскую область

Непогода надвигается на Ферганскую область Узбекистана, об этом предупредили в региональном УВД.

В связи с ожидающимися сильным ветром и дождем граждан просят, по возможности, оставаться дома.

Правоохранители напомнили также, что во время шквалистого ветра нельзя находиться рядом со старыми деревьями, ветхими сооружениями и строениями, передает Sputnik Узбекистан. Автомобилистов призывают оставить свои машины в безопасном месте.

Необдуманные действия могут нанести серьезный ущерб здоровью людей и имуществу, обратили внимание в УВД.