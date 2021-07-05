Опасная погода скоро накроет Ферганскую область
Непогода надвигается на Ферганскую область Узбекистана, об этом предупредили в региональном УВД.
В связи с ожидающимися сильным ветром и дождем граждан просят, по возможности, оставаться дома.
Правоохранители напомнили также, что во время шквалистого ветра нельзя находиться рядом со старыми деревьями, ветхими сооружениями и строениями, передает Sputnik Узбекистан. Автомобилистов призывают оставить свои машины в безопасном месте.
Необдуманные действия могут нанести серьезный ущерб здоровью людей и имуществу, обратили внимание в УВД.
Вестник Кавказа
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