В Санкт-Петербурге ушел из жизни генконсул Турции

В Санкт-Петербурге на 57-м году ушел из жизни генконсул Турции в Северной столице Мехмет Ферхан Йорулмаз, - сообщил сегодня глава МИД Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.

"Сегодня скончался наш уважаемый коллега, генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз. Выражаю соболезнования его семье", - написал Чавушоглу в Twitter, передает РИА Новости.

Мехмет Ферхан Йорулмаз родился в 1964 году, он был назначен генконсулом Турции в Петербурге в октябре 2020 года.

О причине смерти дипломата в сообщении не указывается.