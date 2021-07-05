В Карачаево-Черкесии за день развернули два резервных ковид-госпиталя

Два резервных ковид-госпиталя открыли сегодня в Карачаево-Черкесии, об этом рассказали в пресс-службе главы республики Рашида Темрезова.

Сначала оказание плановой медпомощи пришлось временно прекратить в Хабезской ЦРБ, там был развернут госпиталь для особо опасных инфекций на 150 мест. Еще одно аналогичное учреждение на 80 мест заработало чуть позже на базе республиканской клинической больницы, передает "Интерфакс".

"Всего в Карачаево-Черкесии на сегодняшний день развернуто 735 коек для больных коронавирусной инфекцией на базе четырех ковидных госпиталей. Количество госпитализированных на 5 июля - 453 человек", - добавили в пресс-службе.