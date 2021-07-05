Абхазский министр здравоохранения личным примером призвал к вакцинации

Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба привился вакциной "Спутник V", на личном примере показав жителям важность прививки, - сообщили в пресс-службе министерства.

"Министр привился сегодня российской вакциной "Спутник V. После прививки он чувствует себя хорошо", - рассказал представитель ведомства, передает РИА Новости.

Вакцинация от коронавируса в Абхазии проводится с 12 мая, ранее российской антикоронавирусной вакциной уже привились глава кабмина Абхазии Александр Анкваб, министр обороны Владимир Ануа, министр юстиции Анри Барциц и министр культуры Гудиса Агрба.