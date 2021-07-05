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Наводнение в Сочи

Накануне в Сочи начался сильный ливень с ураганным ветром, непогода бушует до сих пор. По прогнозам синоптиков, ясное небо над курортом покажется не раньше среды.

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Вестник Кавказа

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