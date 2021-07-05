Наводнение в Сочи 5 июл в 17:42 Накануне в Сочи начался сильный ливень с ураганным ветром, непогода бушует до сих пор. По прогнозам синоптиков, ясное небо над курортом покажется не раньше среды. 460 просмотров Видео Россия Общество Сочи 2021 наводнение Россия Катастрофа природные катаклизмы в России чрезвычайные происшествия в России Краснодарский край Адлер видео видеоновости Ещё ... Далее Абхазский министр здравоохранения личным примером призвал к вакцинации Ранее Жители Ширакской области снова перекрыли дорогу на столицу Вестник Кавказа в Instagram Подписаться