Жители Ширакской области снова перекрыли дорогу на столицу

Жители ряда сел Ширакской области устроили еще одну акцию протеста, снова перекрыв автодорогу Гюмри-Ереван. Об этом пишут армянские СМИ.

Демонстранты требуют от властей решить вопрос с водоснабжением. Если же это не удастся, то, как считают протестующие, государство обязано компенсировать их расходы, передает Sputnik Армения.

Напомним, 29 июня акция протеста была прекращена после того, как представители водоснабжающей компании и губернатор Ширакской области Ованнес Арутюнян пообещали решить проблему в течение дня.