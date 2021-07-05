Жители Ширакской области снова перекрыли дорогу на столицу
Жители ряда сел Ширакской области устроили еще одну акцию протеста, снова перекрыв автодорогу Гюмри-Ереван. Об этом пишут армянские СМИ.
Демонстранты требуют от властей решить вопрос с водоснабжением. Если же это не удастся, то, как считают протестующие, государство обязано компенсировать их расходы, передает Sputnik Армения.
Напомним, 29 июня акция протеста была прекращена после того, как представители водоснабжающей компании и губернатор Ширакской области Ованнес Арутюнян пообещали решить проблему в течение дня.
Вестник Кавказа
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