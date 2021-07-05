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Вот во что ВС Армении превратили джебраильское село Чуллу (ВИДЕО)

Фото Минобороны Азербайджана
Фото Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сегодня на своем официальном сайте опубликовало видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Чуллу в Джебраильском районе страны.

В селе не уцелело ни одного здания – от них остались одни развалины. Инфраструктура, не считая полевой дороги, практически полностью отсутствует. Выжжена даже земля – очевидно, покидая оккупированное село, армянские военные подожгли траву в его окрестностях.

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Вестник Кавказа

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