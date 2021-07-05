Вот во что ВС Армении превратили джебраильское село Чуллу (ВИДЕО)

Министерство обороны Азербайджана сегодня на своем официальном сайте опубликовало видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Чуллу в Джебраильском районе страны.

В селе не уцелело ни одного здания – от них остались одни развалины. Инфраструктура, не считая полевой дороги, практически полностью отсутствует. Выжжена даже земля – очевидно, покидая оккупированное село, армянские военные подожгли траву в его окрестностях.