Президент Таджикистана обсудил с Путиным ситуацию на границе с Афганистаном

В понедельник, 5 июля, состоялся телефонный разговор президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе, обусловленную эскалацией вооруженного противоборства в Афганистане, в том числе в приграничной зоне.

Российский лидер в этой связи подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку - как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с эскалацией в Афганистане вблизи границы с Таджикистаном.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на американскую разведку, что по мере наступления боевиков радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) по всему Афганистану не исключен переход власти в стране в руки боевиков.