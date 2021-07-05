Конституционный суд Армении рассмотрит поствыборные иски оппозиции

Конституционный суд (КС) Армении в пятницу, 9 июля, проведет заседание, на котором рассмотрит иски блоков "Армения", "Честь имею", а также партий "Зартонк" и "Айоц Айреник" о признании недействительными результатов досрочных парламентских выборов, - сообщили в пресс-службе КС страны.

"Иски оппозиционных блоков и партий будут рассмотрены 9 июля. Ответчиками по данным искам будут ЦИК Армении, генпрокуратура, полиция и Комиссия по телевидению и радио", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Заявления от всех истцов будут объединены, так как будет рассматриваться один и тот же вопрос, - добавили в пресс-службе КС.

Напомним, внеочередные выборы в парламент Армении прошли 20 июня, победила на них партия "Гражданский договор" под руководством нынешнего премьер-министра страны Никола Пашиняна.