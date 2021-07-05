Россия расширяет авиасообщение с Турцией

В соответствии с решением Оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, увеличивается количество российских городов, из которых могут совершаться регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в Турцию. Такое сообщение опубликовано на сайте Росавиации.

"С 12 июля 2021 года российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска", - сказано в нем.

Кроме того, уточнили в ведомстве, по решению Оперштаба увеличен перечень турецких городов, в которые можно прилететь из России: с 12 июля к Стамбулу, Анкаре, Анталье, Даламану, Бодруму добавляется Измир.