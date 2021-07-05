Вечер памяти Расула Гамзатова прошел в Египте

В Русском Доме в Александрии прошел вечер творчества народного поэта Дагестанской АССР Расула Гамзатова, сообщает пресс-служба Союза писателей республики.

В мероприятии приняли участие члены литературного бомонда Египта и делегация Союза писателей Дагестана во главе с Магомедом Ахмедовым.

В ходе вечера поэты читали стихи легендарного прозаика, а также собственные произведения на арабском языке. Также своими впечатлениями о литературе народов Кавказа поделился Мунир Отейба, автор произведения "Лев Кавказа" на арабском языке, повествующего о жизненном пути Имама Шамиля.

Делегация от Дагестана, в рамках визита в Египет, также посетила 52-ю Каирскую международную книжную выставку-ярмарку.