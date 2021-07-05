Бродячих коров в Дагестане будут вывозить на штрафстоянку

Власти Хасавюрта занимаются отловом бродячих коров, сообщает пресс-служба администрации Хасавюртовского района.

"Управление коммунального хозяйства Хасавюрта совместно муниципальным унитарным предприятием "Питомец" проводят своего рода рейды по отлову крупного и мелкого рогатого скота, который бродит по городу. В большинстве случаев это коровы. После отлова их вывозят на специализированную стоянку в столице республики - Махачкале", - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что хозяевам животны нужно будет съездить за своим рогатым скотом в Махачкалу. Они обязаны выплатить штраф, а также возместить расходы на отлов и их перевозку. Стоимость отлова и доставки одной коровы или другого крупного или мелкого рогатого скота стоит 2,5 тыс рублей. Суточное содержание обойдется в 1,6 тыс рублей.