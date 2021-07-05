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Эстония может закрыться от России уже на этой неделе

Эстония может закрыться от России уже на этой неделе

Власти Эстонии намерены ужесточить правила пересечения границы россиянами из-за распространения в РФ дельта-штамма коронавируса, пишет газета Postimees.

К 8 июля министерство юстиции Эстонии разработает законопроект, который предусматривает возможность закрытия границы в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в РФ. Проект готовится по предложению главы ведомства Мариса Лаури.

В июне Эстония открылась для полностью вакцинированных россиян. На прошлой неделе премьер-министр страны Кая Каллас сообщала, что россияне при въезде обязаны предъявлять на границе сертификат о вакцинации в ЕС или справку о перенесенном заболевании.

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Вестник Кавказа

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