Эстония может закрыться от России уже на этой неделе

Власти Эстонии намерены ужесточить правила пересечения границы россиянами из-за распространения в РФ дельта-штамма коронавируса, пишет газета Postimees.

К 8 июля министерство юстиции Эстонии разработает законопроект, который предусматривает возможность закрытия границы в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в РФ. Проект готовится по предложению главы ведомства Мариса Лаури.

В июне Эстония открылась для полностью вакцинированных россиян. На прошлой неделе премьер-министр страны Кая Каллас сообщала, что россияне при въезде обязаны предъявлять на границе сертификат о вакцинации в ЕС или справку о перенесенном заболевании.