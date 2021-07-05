В Ингушетии появится свой "Город мастеров"
Руководство Ингушетии поддержало проект по возведению в Сунже творческой площадки из семи зон с гончарными и плотницкими мастерскими, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
"Поддержанный ведомством проект ассоциации ремесленников Ингушетии "Город мастеров" направлен на создание уникальной творческой площадки для возрождения, сохранения и развития художественных промыслов народа", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что авторы при поддержке властей организуют обучение желающих традиционным ремеслам, что поспособствует развитию народного творчества и вовлечению молодежи в культурную, творческую деятельность.
Подчеркивается, что проект предусматривает постройку семи зон с музейно-выставочной площадкой, арт-объектами, гостевым домом.
В министерстве добавили, что у жителей и туристов появится возможность осваивать навыки гончарного, плотницкого дела, приобщаться к декоративно-прикладному искусству.
Вестник Кавказа
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