В Ингушетии появится свой "Город мастеров"

Руководство Ингушетии поддержало проект по возведению в Сунже творческой площадки из семи зон с гончарными и плотницкими мастерскими, сообщает пресс-служба Минимущества региона.

"Поддержанный ведомством проект ассоциации ремесленников Ингушетии "Город мастеров" направлен на создание уникальной творческой площадки для возрождения, сохранения и развития художественных промыслов народа", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что авторы при поддержке властей организуют обучение желающих традиционным ремеслам, что поспособствует развитию народного творчества и вовлечению молодежи в культурную, творческую деятельность.

Подчеркивается, что проект предусматривает постройку семи зон с музейно-выставочной площадкой, арт-объектами, гостевым домом.

В министерстве добавили, что у жителей и туристов появится возможность осваивать навыки гончарного, плотницкого дела, приобщаться к декоративно-прикладному искусству.