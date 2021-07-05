Путин и Беннет обсудили двустороннее сотрудничество России и Израиля

В понедельник состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннет.

"Владимир Путин пожелал Нафтали Беннету успехов на посту премьер-министра. Выражен обоюдный настрой на развитие всего комплекса традиционно дружественных отношений между Россией и Израилем, условлено о поддержании дальнейших контактов", - сообщила пресс-служба Кремля по итогам первой беседы двух лидеров.

Стороны обсудили противодействие героизации нацизма, подняли несколько тем региональной повестки дня, в том числе борьбу с коронавирусом, а также рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Беннет, в свою очередь, поблагодарил Путина за ту роль, которую Россия играет в поддержании региональной стабильности.