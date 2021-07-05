Последствия ливня в Ставрополе ликвидируют к утру

В Ставрополе все последствия ливня ликвидируют к утру 6 июля. Соответствующее поручение дал мэр города Ивна Ульянченко.

Коммунальщики приступили к устранению последствий ливня с ночи 4 июля.

В городской администрации рассказали, что специалисты приводят в порядок взъезды к многоквартирным домам, парковки, дороги и прибордюрную часть, убирают поваленные деревья. От наносов были освобождены около 550 решеток ливнеприемников, передает "Ставропольская правда".