Последствия ливня в Ставрополе ликвидируют к утру
В Ставрополе все последствия ливня ликвидируют к утру 6 июля. Соответствующее поручение дал мэр города Ивна Ульянченко.
Коммунальщики приступили к устранению последствий ливня с ночи 4 июля.
В городской администрации рассказали, что специалисты приводят в порядок взъезды к многоквартирным домам, парковки, дороги и прибордюрную часть, убирают поваленные деревья. От наносов были освобождены около 550 решеток ливнеприемников, передает "Ставропольская правда".
Вестник Кавказа
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